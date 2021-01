Refertato il decesso occorso l’altro ieri presso il nosocomio ‘San Pio’ per un 83enne residente in città. Una nuova perdita nella lunga scia di dolore innescata dal nuovo Coronavirus. In aumento purtroppo anche i ricoveri presso il nosocomio, quattro e tutti per pazienti sanniti. Da registrare in positivo la dimissione di un paziente residente nel Sannio per avvenuta negativizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia