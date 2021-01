Regalarsi un’altra impresa per onorare al meglio il nuovo anno e avviare così un 2021 senza limiti. E’ il pensiero stupendo che accarezza il Benevento nel giorno della sfida più dura di tutte: quella contro il Milan, che non è solo la capolista del campionato di Serie A, ma pure l’unica squadra imbattuta delle principali leghe europee, capace tra l’altro di raccogliere la bellezza di 79 punti nelle 35 partite disputate nell’anno appena andato in archivio. Già normalmente, il Diavolo andrebbe trattato con cautela, figuriamoci adesso che il suo incedere non è più zoppicante come qualche mese fa.

