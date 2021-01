Controlli in strada anche tra Vigilia e Capodanno da parte degli agenti della Polizia di Stato e in particolare della Squadra Volanti presso la Questura di Benevento. Elevate due sanzioni appunto nella ‘Notte di San Silvestro’ nei confronti di due automobilisti sorpresi in strada ben dopo le 22 e non in grado di dare una giustificazione rispetto alla loro presenza in strada asserendo una motivazione idonea ad evitare la contestazione.

