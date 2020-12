Il messaggio è chiaro: raccogliere quanti più punti possibile nel tour de force che attende la Strega in un gennaio che si annuncia caldo non solo per le manovre di mercato, ma anche perché sarà fondamentale per pesare le ambizioni salvezza della truppa di Inzaghi. La volata prenatalizia ha dato ai giallorossi una rassicurante posizione di classifica e messo in mostra una squadra capace di spingere al massimo i motori, di girare a velocità elevata e con traiettorie perfette. Ora, però, il Benevento è atteso dall’esame più complicato, quello con il Milan di Stefano Pioli che oltre a essere la capolista del campionato di Serie A, è anche l’unica formazione a non aver ancora perso una partita dall’inizio del torneo.

