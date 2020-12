A lavoro per blindare i suoi uomini. Si mette all’opera il direttore sportivo Pasquale Foggia che nelle prossime settimane non è chiamato solo a gestire acquisti e cessioni con il bilancino da farmacista per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi, ma pure ad aprire la delicata partita dei rinnovi. Il tema è tutt’altro che secondario nella programmazione del Benevento che verrà, ma pure centrale in vista del prosieguo della stagione.

