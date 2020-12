Sproporzionata la coltellata alla gola per derubare un uomo, incomprensibile poi perché dopo averlo ucciso per tentare una rapina, i malviventi entrati in azione avessero lasciato al loro posto un Rolex del professionista: i dubbi degli investigatori rispetto alla all’uccisione del medico 65enne Stefano Ansaldi rinvenuto senza vita in via Macchi a Milano, in una pozza di sangue nella serata del 19 dicembre.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia