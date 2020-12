Comitato interforze ieri presso la Questura di Benevento per eseguire l’indirizzo emerso l’altro ieri da parte del comitato pubblica sicurezza in Prefettura, in vista dell’attuazione del dispositivo nazionale di zona rossa. Entrerà in vigore da domani al 27 dicembre e poi dal 31 dicembre e fino al 6 gennaio con una stretta sugli spostamenti.

