La delibera della Giunta: i certificati anagrafici si potranno fare dal tabaccaio

Niente più file all’ufficio anagrafe del Comune. Dopo l’accordo con i tabaccai e il via libera in Giunta, i certificati potranno essere rilasciati anche nei punti abilitati. Lo rende noto il Comune stesso: “La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato stamani il via libera alla stipula della convenzione con la Federazione Nazionale Tabaccai per l’attivazione del servizio di estrazione e rilascio all’utenza delle certificazioni anagrafiche, presso gli esercizi autorizzati e presenti sul territorio comunale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia