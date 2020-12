Il Benevento anticipa i botti di fine anno. Nell’ultimo atto di un 2020 che, per i colori giallorossi, è stato memorabile, la Strega si fa un bel regalo di Natale: si toglie lo sfizio di imporsi sul campo dell’Udinese, di chiudere la quinta partita con la porta inviolata, di conservare gli otto punti di vantaggio che la tengono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e di piazzarsi addirittura nella parte sinistra della classifica. Un Natale al decimo posto per gli uomini di Inzaghi che raggiungono una posizione insperata grazie a una vittoria sofferta e al tempo stesso meritata, condotta in porto con grande senso di controllo e con la voglia di non smettere di stupire. Basta un gol per tempo ai sanniti: quello di Caprari nella prima frazione e quello di Letizia nella ripresa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia