Avevano sottratto 1500 litri di gasolio e, per questo, sono finiti in manette per il reato di furto aggravato. Nel primo pomeriggio di ieri, in particolare, militari della stazione carabinieri di Airola e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montesarchio sono intervenuti, a seguito di richiesta telefonica, in località Madonna della Neve di Airola in quanto era scattato l’allarme posto presso l’impianto di diffusione radiotelevisiva.

