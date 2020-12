Uno storico francobollo per Paupisi: oggi la cerimonia simbolica

È in programma oggi l’ultima iniziativa del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per Paupisi nel buio della Pandemia” promosso dal Comune e dalla Pro loco. Infatti è tutto pronto per la cerimonia di consegna dell’Annullo Filatelico Natalizio e della cartolina dei piccoli Comuni organizzata in collaborazione con Poste Italiane Spa. Alle 12 di domani il direttore di filiale di Benevento Danilo Casamassima consegnerà l’Annullo e la cartolina al sindaco di Paupisi Antonio Coletta.

