“Siamo stati bravi a metterci la testa giusta in questa partita, a non pesarla tanto”. Le parole sono di Marco Sau, un simbolo del Benevento che ha stravinto il campionato di Serie B ed una risorsa preziosa per Inzaghi. Suo il calcio di rigore che ha chiuso le porte al match e spento le speranze del Genoa: 36 le reti in Serie A e soltanto 2 dagli undici metri. “Oggi vincere era importantissimo – ha dichiarato l’attaccante ai canali ufficiali del club – e i miei compagni sono stati bravi in tutto, io ho calciato solo il rigore”.

