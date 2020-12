Una fine tragica quella del ginecologo 65enne Stefano Ansaldi, ucciso con una coltellata alla gola in via Macchi a Milano nella serata di sabato scorso. L’uomo originario di Benevento ma residente da tempo a Napoli era nel capoluogo meneghino per motivi che secondo gli inquirenti restano da chiarire e non sarebbe stato ucciso a seguito di un tentativo di rapina degenerato in omicidio come ipotizzato in un primo momento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia