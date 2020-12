San Lorenzello, sindaco ko al Tar nel match con Nadia Di Cerbo

“Ho accettato la sfida amministrativa, quasi un anno e mezzo fa, per stima e rispetto dei miei cittadini. Ho svolto la mia funzione con animo proteso all’interesse pubblico e al bene comune, avendo ben chiaro il mandato ricevuto dalla metà dei cittadini. Nel momento in cui si è messo in discussione il mio ruolo istituzionale, e l’onestà della mia persona seppur attraverso una proditoria quanto illegittima iniziativa amministrativa del Sindaco e della maggioranza consiliare, ho il dovere di restituire chiarezza ai laurentini”. Così Nadia Di Cerbo interviene dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania le ha dato ragione, riportandola in consiglio comunale dopo che la maggioranza aveva votato, in assise, per l’incompatibilità.

