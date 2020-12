Il ritorno alla vittoria, i gol dell’attacco e quei punti pesanti in palio contro una diretta concorrente per la salvezza. La missione Genoa del Benevento nasconde tra le righe più di un obiettivo per i giallorossi, chiamati alla vittoria dopo le ottime prestazioni in scena contro Parma, Sassuolo e Lazio. Filippo Inzaghi non vuol più perdere punti per strada, soprattutto nel confronto con una delle avversarie in corsa per confermarsi in Serie A e, al netto delle assenze, lavora per disegnare la miglior formazione possibile da schierare al Vigorito, calcolando più fattori nel suo bilancio.

