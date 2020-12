Scattano da questo pomeriggio e questa sera i controlli rafforzati della Municipale sul passeggio lungo Corso Garibaldi per prevenire il formarsi di assembramenti e di comportamenti non corretti quali non indossare la mascherina. Saranno presenti in sito otto agenti del Corpo guidato dal comandante Fioravante Bosco, per controlli che saranno ancora più estesi di quelli della settimana scorsa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia