Sandra Lonardo furiosa per la bocciatura di alcuni emendamenti al superdecreto Ristori minaccia di non votare in Senato. E così la segreteria politica del premier Conte interviene direttamente sul sindaco di Benevento per recuperare il voto di Lonardo in un contesto numerico già delicatissimo per il governo a Palazzo Madama.

