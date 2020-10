La strada è ancora lunga, ma le premesse sembrano chiare: il Benevento di Inzaghi ha tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine la salvezza. E’ ciò che le prime tre giornate di campionato hanno detto abbastanza chiaramente: da un lato, la pesante sconfitta contro l’Inter; dall’altra, le due vittorie con Sampdoria e Bologna che hanno permesso alla Strega di andare alla sosta con sei punti in tasca e soprattutto con la consapevolezza di avere qualche possibilità di portare a termine la propria missione. Per riuscirci, la strategia scelta dal club di via Santa Colomba è la stessa adottata nella costruzione della squadra diventata poi autentica dominatrice dello scorso campionato di Serie B. Il Benevento, infatti, ha confermato la linea, affidandosi ancora una volta all’esperienza.

