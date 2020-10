Ci sarà Artur Ionita sulla strada dell’Italia di Mancini che tornerà in campo questa sera contro la Moldavia, in una gara amichevole di preparazione al doppio impegno di Nations League, l’11 contro la Polonia dell’altro giallorosso Kamil Glik e il 14 contro l’Olanda. Fischio d’inizio fissato per le 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, dove Ionita con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia