Stabilizzazione e non crescita come nei giorni precedenti del numero dei contagiati da Sars-Cov-2 registrata dal bollettino sanitario dell’Asl di Benevento ieri, secondo il quale sono 168 gli attuali positivi nel beneventano, di cui 157 in domiciliazione, e 11 in ospedale, con una persona ricoverata fuori provincia e le altre dieci al nosocomio San Pio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia