Ceppaloni – Gestione Green park: si va per le vie legali

Ancora contenziosi aperti per il Comune di Ceppaloni. Il settore amministrativo ha conferito due incarichi legali per affrontare altrettante vicende legate alla casa anziani in via Cretazzo e al Green park. Nel primo caso, la Giunta De Blasio ha deciso di rivolgersi ai legali dopo il ricorso al Tar della Happy Assistence, ditta che chiede ai giudici amministrativi la revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’immobile usato come casa albergo e già al centro di una lunga scia di polemiche. Una classica lite giudiziaria scaturita dalle scelte dalla commissione giudicatrice.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia