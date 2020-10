Sono giorni di meritato riposo per i giallorossi che, dopo il prezioso successo conquistato contro il Bologna, hanno potuto staccare la spina, complice la prima sosta stagionale. Discorso che vale per tutti, meno che per i tre calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Glik che con la sua Polonia dovrà sfidare anche l’Italia in Nations League; Ionita che invece domani affronterà in amichevole gli azzurri di Mancini; Dabo convocato dal Burkina Faso per i test match contro Congo e Madagascar.

