Si stanno rivelando difficilissimi questi primi giorni di insegnamento in aule reali nelle scuole del capoluogo sannita con problemi che si sono manifestati nella scorsa settimana già in tre scuole: da ultimo nell’Istituto ‘De La Salle’ e nell’Istituto Comprensivo ‘San Giuseppe Moscati’ nel fine settimana e prima ancora con il caso del Liceo Scientifico ‘Rummo’ con una classe dell’istituto messa in quarantena per via della positività di un membro della famiglia di uno studente.

Foto di repertorio