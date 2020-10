Nella bozza di intesa stipulata in Prefettura tra le sigle sindacali medici e l’Asl Benevento, rappresentata dal dg Gennaro Volpe, tra i punti più rilevanti c’è quello relativo “alla rotazione dei dirigenti apicali” in via Oderisio, cui si è in certo modo dato un primo seguito per una posizione di peso quale quella della titolarità del Dipartimento Prevenzione. Reggenza attribuita alla dottoressa Anna Rita Citarella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia