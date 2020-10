Parco nazionale del Matese, iter fermo. L’appello di Legambiente: «Il territorio perde importanti occasioni di sviluppo»

Legambiente ribadisce l’urgenza di completare l’iter istitutivo del Parco Nazionale del Matese al momento bloccato dallo scaricabarile tra il Ministero e le Regioni Molise e Campania. “Diciamo basta a questo inutile rimbalzo di responsabilità tra le istituzioni – ha dichiarato Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania – a cui assistiamo dal giorno stesso in cui è stata varata nella scorsa legislatura la legge 205/2017 che ha previsto il Parco Nazionale atteso da oltre trent’anni e su cui la nostra associazione si è spesa incessantemente per tutto questo tempo perché siamo sempre stati convinti che il parco nazionale rappresenta la risposta giusta per un territorio a forte vocazione agro-silvo-pastorale e turistica ma che non ha saputo cogliere tutte le opportunità perché l’intero Massiccio del Matese non è gestito in maniera unitaria e coerente per il valore che contiene nell’intrigante mosaico di biodiversità presente sugli Appennini”.

