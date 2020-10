Altri quattro situazioni di positività a Montesarchio. Che, con 19 casi attuali, si conferma come secondo Centro nella provincia sannita – immediatamente dopo il capoluogo – per numeri assoluti di Covid. Cresce il fenomeno epidemico, in particolar modo nel cuore della Valle Caudina dove si rinvengono, come noto, le 46 positività di Cervinara – più tre rispetto alla giornata precedente – e le altre nell’immediato circondario della Valle irpina.

