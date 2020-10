“Ho avuto la fortuna di giocare con Baggio e Signori, ma il più forte era Kolyvanov”. 417 presenze con la maglia del Bologna. Una vita in Serie A, tra sogni d’azzurro in Nazionale e le lacrime della B, come nello storico spareggio da incubo col Parma che scrisse la parola fine su undici anni, consecutivi, in rossoblù. Carlo Nervo al Dall’Ara tornerà dopo sei mesi di Catanzaro e per una stagione e mezzo, prima di lasciare il calcio e dedicarsi ad altro. Da storica bandiera felsinea a sindaco di Solagna, prima, ed imprenditore nel settore del mobile, oggi. Osserva quello che fino a quasi quarant’anni è stato il suo mondo dall’esterno ma non ha perso di vista quei dettagli che rendono questo sport sempre più affascinante.

