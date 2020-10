Inizia a prendere forma la nuova amministrazione Calzone che governerà il Comune di Reino per i prossimi cinque anni: si tratta del quinto mandato, il secondo consecutivo, per il primo cittadino. All’interno dell’organo verranno individuati due membri, avendo il Comune meno di 3.000 abitanti, rispettando le quote di genere, per cui saranno nominati un uomo e una donna.

