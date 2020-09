Nomine, nodo Gesesa: Picucci attende, ma c’è un’altra ipotesi

Da meno di un mese la Gesesa è senza presidente. Clemente Mastella deve rimpiazzare Gino Abbate volato in Consiglio regionale. La designazione era stata promessa a Oberdan Picucci. L’ipotesi si è complicata, benché non sia del tutto tramontata. Il Sindaco non ha molto gradito il fatto che Picucci e i suoi abbiano politicizzato troppo sia il risultato di Puzio alle regionali (con un documento in cui gli altri consiglieri de I moderati e lo stesso assessore ne tessevano le lodi per il risultato), sia la stessa questione delle nomine. Il nome dell’attuale assessore non sarebbe gradito peraltro sia ad alcuni della maggioranza (come il capogruppo Quarantiello) sia a personaggi di primo piano di Noi Campani come Ucci o lo stesso Gino Abbate. La decisione però spetta a Mastella.

