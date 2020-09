Migranti positivi trasferiti a Cautano, critiche a Gisoldi: “Struttura non adeguata”

Non si placa, anzi prende quota la polemica politica dopo la decisione della Prefettura di Benevento di trasferire tre migranti, asintomatici, affetti da Covid-19 in una struttura ai margini del territorio comunale, in località Pantanella, proprio sul confine con i Comuni di Vitulano e Campoli del Monte Taburno. In quel luogo non solo è presente un nutrito nucleo abitativo sia cautanese che vitulanese, ma è praticamente a pochi passi dal centro urbano campolese.

