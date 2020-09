La notizia che i locali sono stati sanificati non è bastata a tranquillizzare la comunità. Ieri il Comune di Apice, attraverso la pagina social ufficiale, ha confermato un caso di contagio. Si tratta di un dipendente dell’ufficio postale in piazza della Ricostruzione risultato infetto al Covid, non residente in paese.

