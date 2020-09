In campo tre candidati per la carica di direttore del Conservatorio ‘Nicola Sala’ per la competizione elettorale indetta con decreto del presidente Antonio Verga emanato lo scorso 7 settembre, per il triennio 2020-2023: Giosuè Grassia, docente di esercitazioni corali al ‘Sala’; Luigi Ottaiano, docente di flauto presso il polo musicale beneventano; Leonardo Quadrini, docente di esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio ‘San Pietro a Majella’.

