Montesarchio – Ritrovati 25mila euro tra i rifiuti

I soldi fioriscono tra i rifiuti a Montesarchio. Ebbene si, perché nella giornata di ieri volontari che erano in azione per la campagna di “Puliamo il mondo”, iniziativa sposata dall’Ente Parco con la partecipazione di Wwf Sannio e Taburno Trekking, hanno fatto l’insolito ritrovamento. In una scatola, in particolare, gettata insieme ad immondizia varia, è emerso l’ingente quantitativo di denaro che, ad occhio e croce, ammonterebbe a 25.000 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia