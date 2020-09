Il miglior copione possibile, nella prima notte che conta, la più bella della sua carriera-lampo in Serie A. Esordio con doppietta, rimonta dal doppio svantaggio e trionfo sulla sirena grazie al suo reparto, diretto a braccetto con Glik tra affinità di coppia ed ingranaggi in sintonia. Era al debutto assoluto nell’Olimpo del calcio Luca Caldirola, difensore di razza ma con la valigia già pronta appena svezzato dall’Inter. È tornato in patria per rilanciarsi e l’ha fatto nel migliore dei modi: prima in B conquistando leadership e trascinando la sua Strega, poi finalmente su quel palco che gli mancava, accompagnando mano nella mano il Benevento fino al sogno più bello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia