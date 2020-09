Assunta una decisione specifica nel confronto tra autorità sanitarie, forze ordine, rappresentanza prefettizia per il caso del focolaio da Sars-Cov-2 nel centro migranti di via Cocchia: i cinque richiedenti asilo positivi, tra cui un minore, e i genitori di quest’ultimo saranno trasferiti in una struttura protetta di tipo socio-sanitario per garantire tranquillità e dunque condizioni migliori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia