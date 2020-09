Un andamento epidemiologico che continua a palesarsi critico nel beneventano quello del contagio da nuovo Coronavirus: quaranta i casi di infezione in città (cinque in più in 24 ore stando al bollettino di via Oderisio); 113 in provincia secondo quanto refertato dall’Asl di Benevento, ma a questi debbono essere aggiunti due nuovi casi a Sant’Angelo a Cupolo, uno ad Apollosa, uno nuovo emerso al ‘San Pio’ e un altro a Pago Veiano. Dunque 118 positivi attuali, con la soglia dei 120 infetti pericolosamente vicina e una circolazione virale diffusa più che nella prima ondata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia