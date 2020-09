Tra campo e mercato, il Benevento non riposa ma continua ad accelerare nei giorni più caldi del suo nuovo autunno da Serie A. La Strega si prepara ad affrontare la Sampdoria in campionato ma lavora incessantemente anche in chiave trattative, per ridisegnare al meglio la rosa a disposizione di Inzaghi. E mentre in entrata Iago Falque resta vicinissimo, i progressi più importanti si registrano soprattutto in uscita, lì dove i giallorossi stanno operando in ottica cessioni. Non si è arenata la pista Iemmello per il Las Palmas.

