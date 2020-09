Un andamento epidemiologico assolutamente non tranquillizzante quello emerso ieri nel beneventano e in particolare nel capoluogo, sia nel bollettino ufficiale dell’Asl di Benevento sui positivi e i guariti, che in quello del ‘San Pio’. Ieri refertati 109 positivi nell’intero territorio provinciale di cui ben 35 in città.

