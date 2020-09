Rubriche – Quel Borgia cardinale che governò la città di Benevento

Da sempre i cultori di storia locale, per approfondire fatti ed avvenimenti relativi alla storia di Benevento dei secoli VIIIXVIII, fanno ricorso alla pregevole opera “Memorie Istoriche della pontificia città di Benevento” del cardinale Stefano Borgia. Tre grossi volumi, editi tra il 1763 e il 1769 dai Salomoni in Roma, oggetto fino a qualche anno fa di speculazione da parte di commercianti di testi antichi, oggi fortunatamente acquistabili in copia anastatica e/o consultabili gratuitamente in Internet.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia