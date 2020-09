Il mercato resta in fermento e non sarà l’arrivo di Iago Falque a frenare le trattative in entrata in casa Benevento. L’acquisto del galiziano è sempre più vicino, ma non si farà in tempo a definire l’operazione in tempo utile per mettere l’attuale attaccante del Torino a disposizione di Inzaghi già per il debutto di sabato contro la Sampdoria.

