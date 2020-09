Un nuovo incrocio di destini, lì dove tutto è iniziato tre anni fa. In quello stesso stadio, contro “la maglia più bella del mondo” celebrata in lungo e in largo nella stagione 2017/2018 e poi violata nel Sannio proprio dalla Strega, in un pomeriggio memorabile scolpito al centro della storia giallorossa. Sampdoria-Benevento non sarà mai una partita come le altre, al di là dei numeri legati alle gare giocate in Serie A e Coppa Italia.

