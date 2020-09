Un evento legato alla accresciuta circolazione del nuovo coronavirus quanto occorso presso l’ufficio regionale di piazzale Gramazio dove, per l’emersione di un caso di positività per un addetto, è scattato il meccanismo prevenzione e delimitazione del possibile contagio, ormai procedura pressoché automatica in circostanze del genere. Il contagio della persona coinvolta non appare particolarmente preoccupante trattandosi di una infezione con asintomaticità, emersa a seguito di un contatto dell’addetto con altra persona risultata positiva.

