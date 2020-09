Come accaduto nella vicina Campoli, anche a Castelpoto non c’è stata storia. Malgrado il clima in campagna elettorale molto acceso, nulla ha potuto Marina Simeone per scardinare il consenso raccolto attorno al sindaco uscente Vito Fusco.

