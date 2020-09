E’ quasi ora di campionato e il Benevento si appresta a regalare a Inzaghi un altro rinforzo, il settimo di questa sessione di mercato. Sabato pomeriggio la Strega potrebbe presentarsi a Marassi contro la Samp con uno Iago Falque in più. Da settimane il club di via Santa Colomba sta trattando con il Toro per l’arrivo in giallorosso dell’attaccante galiziano, ma solo ieri l’operazione ha subito una notevole accelerata che presto potrebbe portare alla fumata bianca.

