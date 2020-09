La pianista Beatrice Rana è la nuova guida dell’Orchestra filarmonica di Benevento

La direzione artistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento ha un volto nuovo; sarà infatti la giovane e già affermata pianista Beatrice Rana – classe 1993 – a ricoprirne la carica. Artefice del successo del concerto dello scorso 12 luglio presso il Teatro Romano di Benevento assieme al Maestro Carlo Rizzari e all’orchestra tutta, con il concerto n. 3 in do minore, op. 37 di L. van Beethoven, ha saputo fare breccia nei cuori del pubblico del capoluogo sannita, non solo per la sua indiscussa bravura e sensibilità musicale, ma anche per la sua lungimiranza, umiltà e il suo spirito di abnegazione, qualità che hanno spinto il presidente e il direttivo dell’Ofb ad offrirle un tanto delicato ed importante ruolo all’interno dell’organizzazione; scelta peraltro apprezzata e sostenuta da Sir Antonio Pappano, Direttore onorario dell’orchestra.

