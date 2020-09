Si è aperta una settimana decisiva sul fronte del mercato, cruciale per capire come evolveranno le trattative più calde in casa Benevento. Mentre la squadra si prepara al debutto di Genova con la Samp, il direttore sportivo Pasquale Foggia continua a lavorare per definire al meglio l’organico da mettere a disposizione di Inzaghi. Caldo il fronte delle uscite, a dimostrazione della necessità di sfoltire una rosa ipertrofica. Il più vicino a salutare è Pietro Iemmello che nei giorni scorsi avrebbe dovuto svolgere le visite mediche con gli spagnoli del Las Palmas.

