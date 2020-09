Deliberato un documento per aderire all’Associazione Asmel mediante il versamento a fondo patrimoniale di una quota adesione di 10 euro (5 euro ogni mille abitanti) e i pagamento di una quota associativa per l’anno in corso, in misura ridotta, pari A 138,58 euro, a fine aderire a fini statutari e di servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l’amministrazione. Il governo cittadino del sindaco Antonio Coletta ha deciso di entrare a far parte dell’Asmel fino al 2023.

