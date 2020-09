I giorni che anticipano il debutto in campionato, seppur in ritardo rispetto alla maggior parte delle protagoniste, restano i più frenetici e serviranno per delineare ancora di più il disegno della Strega che verrà, ad un passo dal nuovo inizio in Serie A. I discorsi coinvolgono sia le entrate sia le uscite, con due profili al centro dei rumors e chiamati al passo decisivo per sposare, o salutare, i colori giallorossi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia