Da oggi gli stadi saranno aperti per tutte le partite di Serie A, ovviamente per un massimo di mille persone sugli spalti. È quanto è stato deciso ieri in un incontro organizzato dal ministro Boccia che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza del ministro della Salute, Speranza, e dello Sport, Spadafora.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia