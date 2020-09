In otto sono stati oggetto di richiesta rinvio a giudizio per l’inchiesta di Guardia di finanza e Procura della Repubblica di Benevento su presunti abusi relativi alle spese legali dell’Asl Benevento in relazione a affidamenti e liquidazioni per incarichi riguardo vicende occorse tra 2011 e 2015: il reato contestato è quello di concorso in abuso di ufficio, con presunto ingiustificato vantaggio patrimoniale per i professionisti legali.

